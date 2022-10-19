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    12:49, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Возросшую роль Транскаспийского коридора отмечают в МИИР

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Возросшую роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем отметил председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По маршруту Восток-Запад возросла роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Мы запустили Транскаспийский международный транспортный маршрут по направлению: Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция и далее Европа», - сказал Касым Тлепов, выступая сегодня на круглом столе по глобальным инвестициям.

    По данным ведомства, протяженность этого коридора составляет 6 180 км, пропускная способность – 6 млн тонн.

    «Также создана международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута с участием железнодорожных, морских администраций и логистических операторов таких стран, как Китай, Азербайджан, Грузия, Турция, Украина, Румыния и Польша», - добавил Касым Тлепов.

    Как отмечают в МИИР, на сегодня участие в проекте рассматривают прибалтийские страны и Узбекистан.

    «Это помогло обеспечить кратчайший выход грузопотока Центральной Азии, Китая, Кавказа, Турции и Европы», - пояснил Касым Тлепов.

    Согласно озвученным данным, по Транскаспийскому коридору наблюдается рост в 2,4 раза по перевалке грузов через морские порты Актау и Курык. За 9 месяцев текущего года перевалено 1 381 тыс. тонн (9 месяцев 2021 г. – 565 тыс. тонн), и отмечен рост контейнерных перевозок на 54% – 27 399 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).



    Теги:
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