Возросло число погибших от взрыва газа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске скончалась 21-летняя девушка, пострадавшая при взрыве газа в кафе 21 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».Девушка находилась в реанимации с 65% ожогами в крайне тяжелом состоянии.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что двух молодых мужчин, находившихся в реанимации многопрофильной областной больницы, перевели в отделения. Всего в стационарах остаются пять человек. Двоих выписали.