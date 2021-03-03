19:20, 02 Март 2021 | GMT +6
Возросло число погибших от взрыва газа в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске скончалась 21-летняя девушка, пострадавшая при взрыве газа в кафе 21 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».Девушка находилась в реанимации с 65% ожогами в крайне тяжелом состоянии.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что двух молодых мужчин, находившихся в реанимации многопрофильной областной больницы, перевели в отделения. Всего в стационарах остаются пять человек. Двоих выписали.Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Погибли арендатор и сотрудница кафе, троих доставили в реанимацию. Из дома эвакуировали 120 человек. На место ЧП выезжал аким области Кумар Аксакалов. Он пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь. Дом признан пригодным для дальнейшей эксплуатации. Проводятся восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по части 3 уголовной статье 292 «Нарушение требований пожарной безопасности».