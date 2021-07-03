Возросла доля казахскоязычных заявок на госгранты для НПО

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Центр поддержки гражданских инициатив завершил прием заявок на участие в конкурсе на предоставление государственных грантов для НПО, объявленного 4 июня текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

По предварительным итогам, в ЦПГИ поступило 111 заявок от 67 неправительственных организаций.

В частности, на государственном языке было подано 33 заявки, на русском – 78.

89 заявок на участие в конкурсе на предоставление государственных грантов для НПО подано в последний день конкурса.

«Большим достижением работы Центра считаю значительное повышение процента казахскоязычных заявок. Если в феврале всего 16% заявок были от казахскоязычных НПО, то сейчас почти каждая третья на госязыке. Значит, вектор мы выбрали правильный», - сказала председатель правления ЦПГИ Лима Диас.

На данный момент Центр рассматривает заявки на соответствие требованиям, предусмотренным Правилами предоставления грантов и осуществления мониторинга их реализации и утвержденному Плану грантов.