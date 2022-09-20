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Возродить институт общественных инспекторов предложил общественник
20 Сентября 2022, 17:41

Возродить институт общественных инспекторов предложил общественник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Общественного совета по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов Бакытбек Дуйсекеев выступил с предложением возродить институт общественных инспекторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общественном совете я представляю Республиканскую Ассоциацию субъектов охотничьего хозяйства и охотпользователей. И учитывая специфику своей общественной организации, я бы предложил, чтобы в республике был возрожден институт общественных инспекторов», - сказал Бакытбек Дуйсекеев на экспертной встрече по обсуждению основных положений Послания Главы государства.

Он разъяснил суть своего предложения.

«Потому что общественный контроль без работы на местах наших представителей – это работа на бумаге. То есть, мы предлагаем, смотрим, обсуждаем, выдаем какие-то экспертные заключения по НПА, но в то же время основная работа происходит в степи, в охотничьих хозяйствах, в особо охраняемых природных территориях. Где люди могли бы выразить свое мнение в части того, что делает госорган по обеспечению сохранения биологических ресурсов», - заключил общественник.


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