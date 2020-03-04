+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 8 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возрастные ограничения по продаже алкоголя может пересмотреть Минздрав

4 Марта 2020 16:23
Поделиться:
Возрастные ограничения по продаже алкоголя может пересмотреть Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК подняли вопрос касательно возрастного ограничения при продаже алкоголя и табачных изделий в ходе обсуждения проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Среднюю зарплату казахстанских врачей назвали в Минздраве
Доступ на белорусский алкогольный рынок для казахстанских производителей обсудили в Минске В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирус нет - Минздрав В большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина – Елжан Биртанов о прибывающих из-за рубежа

«В статье 115 законопроекта предусмотрен запрет на продажу с выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий, в том числе систем для их потребления и предназначенных для этого жидкостей. Также запрещается продажа табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет. Данное нововведение, несомненно, скажется на снижении спонтанных покупок, и еще один плюс такой нормы - дети смогут избегать приобщения к пагубной привычке. Продажа алкоголя запрещается лицам до 21 года. Скажите, пожалуйста, почему был применен различный возрастной срез для реализации сигарет и алкоголя?», - спросила депутат Балаим Кесебаева на пленарном заседании Мажилиса.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов выразил готовность рассмотреть поправки в проект Кодекса.

«В целом, мы поддержим такие предложения, касательно курения табачных изделий - это влияет по-разному на человека в зависимости от организма. Поэтому поддерживаем запрет на продажу. Если будут предложения касательно алкогольных напитков, то ограничения мы тоже рассмотрим», - заключил Е. Биртанов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив