Возрастные ограничения для компьютерных игр хотят ввести в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят ввести возрастные ограничения для компьютерных видеоигр. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Одним из факторов, оказывающим деструктивное воздействие на психику несовершеннолетних, являются современные компьютерные видеоигры или так называемое виртуальное пространство. В настоящее время прорабатывается вопрос по внесению изменений в действующее законодательство, предусматривающее отнесение видеоигр к информационной продукции с введением обязательного требования к их производителям и распространителям, в том числе обеспечение возрастной маркировки», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
Он рассказал о запланированных мерах.
«В качестве механизма контроля за появляющейся на данном рынке продукцией предлагается рассмотреть возможность введения порядка, аналогичного с присвоением возрастных индексов для фильмов и выдачей прокатных удостоверений с предварительным проведением экспертизы видеоигр, аккредитованными экспертными организациями», - отметил Премьер.
Кроме того, по его словам, для независимой оценки уже имеющейся на рынке продукции видеоигр (в том числе онлайн версий) планируется задействовать возможности неправительственных организаций в рамках механизма госсоцзаказа, данная практика уже активно используется за рубежом.
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