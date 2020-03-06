Возрастные ограничения для компьютерных игр хотят ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят ввести возрастные ограничения для компьютерных видеоигр. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из факторов, оказывающим деструктивное воздействие на психику несовершеннолетних, являются современные компьютерные видеоигры или так называемое виртуальное пространство. В настоящее время прорабатывается вопрос по внесению изменений в действующее законодательство, предусматривающее отнесение видеоигр к информационной продукции с введением обязательного требования к их производителям и распространителям, в том числе обеспечение возрастной маркировки», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он рассказал о запланированных мерах.

«В качестве механизма контроля за появляющейся на данном рынке продукцией предлагается рассмотреть возможность введения порядка, аналогичного с присвоением возрастных индексов для фильмов и выдачей прокатных удостоверений с предварительным проведением экспертизы видеоигр, аккредитованными экспертными организациями», - отметил Премьер.

Кроме того, по его словам, для независимой оценки уже имеющейся на рынке продукции видеоигр (в том числе онлайн версий) планируется задействовать возможности неправительственных организаций в рамках механизма госсоцзаказа, данная практика уже активно используется за рубежом.