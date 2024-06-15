Возрастной тариф вводит авиакомпания РК на международных направлениях
QAZAQ AIR объявил о введении возрастных тарифов на международных авиаперелетах, передает агентство Kazinform.
Как пояснила пресс-служба авиакомпании, возрастной тариф будет действовать на международных направлениях авиакомпании.
Воспользоваться тарифом смогут женщины и мужчины старше 60 лет и молодежь от 16 до 22 лет (21 год включительно).
В авиакомпании напомнили, что данный вид тарифа уже действует на внутренних направлениях авиакомпании.
- Преимуществами такого тарифа является более низкая цена и правила применения – нет ограничений по изменению даты рейса (при условии наличия мест в этом же классе бронирования), штрафов за возврат, а багаж включен в стоимость билета. Гибкие правила применения тарифа особенно подходят студентам, так как позволяют заранее спланировать поездку, - отметила официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.