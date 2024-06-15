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    22:30, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Возрастной тариф вводит авиакомпания РК на международных направлениях

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    QAZAQ AIR объявил о введении возрастных тарифов на международных авиаперелетах, передает агентство Kazinform.

    Как пояснила пресс-служба авиакомпании, возрастной тариф будет действовать на международных направлениях авиакомпании.

    Воспользоваться тарифом смогут женщины и мужчины старше 60 лет и молодежь от 16 до 22 лет (21 год включительно).

    В авиакомпании напомнили, что данный вид тарифа уже действует на внутренних направлениях авиакомпании.

    - Преимуществами такого тарифа является более низкая цена и правила применения – нет ограничений по изменению даты рейса (при условии наличия мест в этом же классе бронирования), штрафов за возврат, а багаж включен в стоимость билета. Гибкие правила применения тарифа особенно подходят студентам, так как позволяют заранее спланировать поездку, - отметила официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.

    Теги:
    Туризм Самолет Авиация Транспорт Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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