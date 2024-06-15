Возрастной тариф вводит авиакомпания РК на международных направлениях

QAZAQ AIR объявил о введении возрастных тарифов на международных авиаперелетах, передает агентство Kazinform.

Как пояснила пресс-служба авиакомпании, возрастной тариф будет действовать на международных направлениях авиакомпании.

Воспользоваться тарифом смогут женщины и мужчины старше 60 лет и молодежь от 16 до 22 лет (21 год включительно).

В авиакомпании напомнили, что данный вид тарифа уже действует на внутренних направлениях авиакомпании.