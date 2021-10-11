Возрастет ли цена на сжиженный газ в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На заправках Актобе не хватает сжиженного газа, водители получают топливо только по талонам. О том, когда закончатся перебои с газом, рассказал сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель отдела газоснабжения управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Самат Лепесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С. Лепесова, план поставок газа на область составляет 11160 тонн, на сегодняшний день в регион поставлено 8,6 процента от плана или 958 тонн.

«В связи с тем, что на железной дороге большие объемы перевозок грузов, наблюдается задержка отправки вагонов цистерн с газом. На сегодня в Актобе доставлено 8,6 процентов от плана. 25 вагонов прибыло на станцию разгрузки, 16 вагонов находятся на станции Жем и Кандыагаш, это более 570 тонн. Ситуация с газом на заправках в течение недели стабилизируется. Перебои связаны с сезонными работами, заводы полностью отгрузили газ», - сказал С. Лепесов.

Также он прокомментировал вопрос роста цен на сжиженный газ.

Предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставок вне ЭТП составляет 38 701,67 тенге за тонну (без НДС). На сегодняшний день, поставка сжиженного нефтяного газа осуществляется как через ЭТП, так и вне ЭТП. В рамках поправок МНЭ РК совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход СНГ на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема реализации СНГ. По состоянию на октябрь текущего года 65% (7 236 тонн) объемов СНГ реализуется через ЭТП.

«Цена сжиженного газа формируется по итогам торгов на электронных торговых площадках. На сегодня 65 процентов объема переведено на ЭТП. В связи с чем, цена СНГ формируется по итогам электронных торгов», - сказал он.

Вместе с тем, цена на газ постепенно растет. По результатам электронных торгов, по словам С. Лепесова, средняя цена на сжиженный газ в Актюбинской области составляла в июле - 67 082 тенге за тонну, в августе – 69 808 тенге за тонну, в сентябре – 84 365 тенге за тонну, в октябре - 82 000 тенге за тонну. При этом средняя цена на ЭТП в других регионах в октябре доходила до 121 815 тенге за тонну, что говорит о том, что в ближайшее время цена на газ в Актобе будет только повышаться.