12 Августа 2022 19:37

Возраст почти половины поставленных на учет легковых авто в РК составляет 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За июнь 2022г. в Казахстане на учет поставлен 95 801 легковой автомобиль, что меньше на 6,5% к соответствующему периоду 2021г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

На 1 июля 2022г. количество зарегистрированных легковых автомобилей в Республике Казахстан составило 3 907,2 тыс. единиц.

По году выпуска в автопарке легковых авто преобладают автомобили выпущенные 20 лет назад – 49%, наименьшая доля приходится на автотранспортные средства, возраст которых от 3 до 7 лет – 6,8%.

Больше всего легковых автомобилей зарегистрировано в Алматинской области – 501,5 тыс. единиц, Алматы – 463,7 тыс. и Нур-Султане – 285,4 тыс., меньше в Кызылординской области – 97,3 тыс.

В качестве топлива легковые авто в основном используют бензин (86,7%), на смешанном топливе передвигается 9,1% транспортных средств.

По состоянию на 1 июля 2022г. в Республике Казахстан в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей по объему двигателя преобладают автомобили свыше 1500 до 2000 куб.см – 1749,3 тыс. единиц.