Возраст наркозависимых стремительно молодеет - активисты «Наркостоп»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы официальное число наркозависимых составляет 1130 человек, их средний возраст стремительно молодеет. Об этом на брифинге в региональной службы коммуникаций сообщила психолог–аддиктолог и активист проекта «Наркостоп» Галия Назханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Алматы официально зарегистрировано 1130 взрослых лиц, страдающих наркоманией, из них количество подростков - 14 человек, еще 3 человека страдают токсикоманией. Но Всемирная организация здравоохранения всегда рекомендует официальную цифру умножать на 8, тогда выйдут из тени те, которые тем или иным образом не попали на учеты», - сказала Галия Назханова.

При этом, она отметила, что наркотики стали употреблять также дети.

«На сегодня сложно сказать средний возраст наркозависимых. Но в моей практике были 11 и 12-летние дети. Это младшие подростки, употребляющие синтетические наркотики и психостимуляторы. Встречаются и взрослые за 60 лет, у которых есть семьи, внуки», - отметила она.

Не менее важной проблемой является лечение и реабилитация наркозависимых, так как в частных центрах сумма бывает не всегда подъемной для граждан. Активисты отмечают, что не все частные реабилитационные центры стандартизированы, но тем не менее с несколькими частными центрами достигнуто согласование. Финансированием при этом занимается управление молодежной политики.

За все время работы проекта 13 человек прошли бесплатную реабилитацию. На этот год активисты ставят цель инициировать вопрос регулирования реабилитационных центров и введение стандартов лечения совместно с ассоциацией «Жаңа Ғасыр».

«Мы проводили опрос, по результатам которого выяснили, что 10% молодых людей хотя бы раз в жизни принимали синтетические наркотики. Потребители синтетических наркотиков при этом не делятся на социальные группы. И в целом это опасная тенденция на мировом уровне. Мы как общество должны бороться вместе с наркопреступностью», - подчеркнул в свою очередь заместитель руководителя управления молодежной политики Азиз Кажденбек.

Активисты проекта не раз поднимали вопрос аптечной наркомании, неоднократно направляли соответствующие письма в ряд министерств. Правительство в этом году препарат «Трамадол» внесло в перечень наркотических веществ.

Также особое внимание уделяется работе с молодежью и их досугу. В этих целях волонтерами проекта в городе открыты досуговые центры для подростков. Проводится также работа с родителями. Помимо досуговых центров также функционируют фронт-офисы, куда родители или родные могут обращаться с подозрением на наркозависимость. Аддиктологи на местах оказывают первичную консультацию и дают направление. На эти цели было выделено 59 млн тенге.

Проект «Наркостоп» был впервые запущен в Алматы 2021 году. Проект, начавшийся с закраски граффити, сегодня расширил свое направление и подходит к проблеме синтетической зависимости комплексно. PR-специалист проекта «Наркостоп» Жанара Нурсеитова заметила, что в 2022 году силами активистов было закрашено 300 тысяч граффити рекламы наркотиков.

«За два года были достигнуты огромные системные результаты. Приведу один простой пример, в первые дни выходило порядка 50 волонтеров на закрашивание рекламы наркотиков. В среднем на одного волонтера приходилось по 100 надписей, теперь же, на 50 волонтеров на такой же площади не более 10-15 надписей. Это граффити, которые вновь появились после закраски», - рассказала спикер.

Она также отметила, что с начала года в Алматы волонтеры вместе с сотрудниками полиции закрасили свыше 1500 граффити-надписей, содержащих информацию о распространении наркотических средств. По ее словам, на сегодня более 1200 взрослых и детей состоят в проекте «Наркостоп». Закрашиванием рекламы наркотиков в основном занимаются подростки.

Жанара Нурсеитова заявила, что алматинцы также вносят свой вклад в борьбе с наркопреступлениями, устанавливая камеры во дворах, они выявляют закладчиков и сдают полиции.

Жители города на анонимных условиях могут обращаться с сообщением о наркопреступлениях по номеру горячей линии WhatsApp 8 705 549 70 25 при ДП Алматы, либо по номеру горячей линии «Наркостоп» - 8 747 461 67 01.

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала года изъято более 60 килограммов наркотических средств.



