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    22:16, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Возраст 32% пассажирских вагонов в Казахстане превышает 20 лет

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане все еще курсируют 654 старых вагона. Это 32% от общего количества вагонов, которые имеются в составе АО «Пассажирские перевозки». Тем не менее, активно ведется работа по списанию старых вагонов. В прошлом году списали 257, которые функционировали 40 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день парк АО «Пассажирские вагоны» составляет 2098 вагонов. Если брать в пропорции, то вся основная критика, конечно же, которую мы воспринимаем, идет по старым вагонам. В нашем парке порядка 654 старых вагонов, или 32% от общего количества вагонов. Их возраст составляет от 20 лет и выше. В этих вагонах не устанавливались кондиционеры. Эти вагоны существуют», - рассказал журналистам генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.

    Тем не менее, ведется работа по списанию старых вагонов.

    По словам Жанибека Тайжанова, в прошлом году списали 257 вагонов, которым было по 40 лет.

    «Благодаря поддержке Правительства ежегодно обновляем наш парк. Насчитывается 1100 вагонов, или 52% от общего количества, возраст которых – 11 лет», - добавил он.


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