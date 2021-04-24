Возобновят ли деятельность бани и спа-центры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут работать бани, сауны, СПА-центры в Алматы. Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению, деятельность общественных бань, саун, СПА-центров и бассейнов запрещена за исключением участников проекта ASHYQ, со строгим соблюдением социальной дистанции и использования антисептических средств.

Такие же требования относятся и спортивно-оздоровительным и фитнес центрам, в том числе йога-центрам.

Ранее сообщалось, как будут работать торговые дома.

Также по постановлению главного санврача города, запрещена прогулка по Арбату.

Постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.