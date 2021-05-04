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Возобновляются рейсы между городами Алматы и Шарджа

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Мая 2021, 16:11
Возобновляются рейсы между городами Алматы и Шарджа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 мая 2021 года разрешено возобновление регулярных рейсов между гг. Алматы и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю, в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 23 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, регулярные рейсы между гг. Алматы и Шарджа будут возобновлены авиакомпанией «Air Arabia» с 21 мая 2021 года.

Рейсы будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю (по 3, 5 и 7 дням) на воздушных судах типа А-320/321 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.


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