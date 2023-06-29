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Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Астана - Уфа

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 09:22
Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Астана - Уфа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

Так, авиакомпания «Red Wings» с 25 июля 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Астана – Уфа. Перевозки будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

Возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.


Туризм   Транспорт   МИИР РК   Авиация  
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