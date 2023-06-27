Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы - Сочи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Россией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

Так, авиакомпания «Азимут» с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи. Перевозки будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

«Возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами», - отметили в Комитете гражданской авиации.