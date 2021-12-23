Возобновляются полеты в Сочи из Нур-Султана и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновляются авиарейсы в Сочи из Нур-Султана и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Российская авиакомпания «Северный ветер» планирует начать выполнение рейсов по маршруту Нур-Султан – Сочи с 15 января 2022 года с частотой один рейс в неделю по субботам, а также полеты по маршруту Алматы – Сочи с частотой один раз в неделю по средам с 18 января 2022 года на воздушных судах типа Б737/А321.

Возобновление авиасообщения по маршрутам Нур-Султан – Сочи и Алматы – Сочи разрешено в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии РК и Оперативного штаба РФ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

