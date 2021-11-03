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Возобновляются авиарейсы по маршруту Нур-Султан - Бишкек
3 Ноября 2021 10:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновляются авиарейсы по маршруту Нур-Султан - Бишкек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.
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На очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан – Бишкек.
Так, авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновление рейсов между столицами в ближайшее время.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
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