Возобновляются авиарейсы по маршруту Нур-Султан - Бишкек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновляются авиарейсы по маршруту Нур-Султан - Бишкек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

На очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан – Бишкек.

Так, авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновление рейсов между столицами в ближайшее время.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.



