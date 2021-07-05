Возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 8 июля возобновятся авиарейсы по маршруту Нур-Султан – Балхаш и Алматы – Балхаш. Они будут выполняться четыре раза в неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу Qazaq Air.

Стоимость билетов: Нур-Султан – Балхаш – 8 999 тенге и Алматы – Балхаш – 9 999 тенге. Билеты доступны уже сейчас. В их стоимость входят: ручная кладь – 5 кг и багаж – 20 кг. Детям до 14 лет включительно 50%-я скидка.

Расписание рейсов (понедельник, четверг, суббота и воскресенье):

- Нур-Султан (06:30) – Балхаш (07:50);

- Балхаш (12:50) – Нур-Султан (14:20);

- Алматы (10:40) – Балхаш (11:40);

- Балхаш (08:20) – Алматы (09:20).