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    17:17, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Балхаш

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 8 июля возобновятся авиарейсы по маршруту Нур-Султан – Балхаш и Алматы – Балхаш. Они будут выполняться четыре раза в неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу Qazaq Air.

    Стоимость билетов: Нур-Султан – Балхаш – 8 999 тенге и Алматы – Балхаш – 9 999 тенге. Билеты доступны уже сейчас. В их стоимость входят: ручная кладь – 5 кг и багаж – 20 кг. Детям до 14 лет включительно 50%-я скидка.

    Расписание рейсов (понедельник, четверг, суббота и воскресенье):

    - Нур-Султан (06:30) – Балхаш (07:50);

    - Балхаш (12:50) – Нур-Султан (14:20);

    - Алматы (10:40) – Балхаш (11:40);

    - Балхаш (08:20) – Алматы (09:20).


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