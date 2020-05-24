Возобновляется работа больших кафе и ресторанов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице возобновляется работа кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Условия возобновления работы кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест - в зале должно быть установлено не более 50 посадочных мест.

Посетители должны присутствовать согласно числу посадочных мест, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров между крайними местами соседних столов. При этом запрещается проведение коллективных мероприятий и работа банкетных и торжественных залов.







