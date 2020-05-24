+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 32 °С
Алматы: 29 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возобновляется работа больших кафе и ресторанов в столице

24 Мая 2020 12:27
Поделиться:
Возобновляется работа больших кафе и ресторанов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице возобновляется работа кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Условия возобновления работы кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест - в зале должно быть установлено не более 50 посадочных мест.

Посетители должны присутствовать согласно числу посадочных мест, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров между крайними местами соседних столов. При этом запрещается проведение коллективных мероприятий и работа банкетных и торжественных залов.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив