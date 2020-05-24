Возобновляется работа больших кафе и ресторанов в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице возобновляется работа кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса.
Условия возобновления работы кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест - в зале должно быть установлено не более 50 посадочных мест.
Посетители должны присутствовать согласно числу посадочных мест, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров между крайними местами соседних столов. При этом запрещается проведение коллективных мероприятий и работа банкетных и торжественных залов.
- Все лица, прибывающие из-за рубежа, должны пройти санконтроль с обязательной термометрией
- Главный санврач соответствующей территории на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа
- Главный санврач РК объявила о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусом
- Изолировать до двух суток будут прибывающих из-за рубежа лиц – главный санврач РК
- Перестали соблюдать карантин: в Алматы усилили разъяснительную работу
- Новые карантинные меры в Нур-Султане: что разрешено и что запрещено
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана