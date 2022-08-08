8 Августа 2022 14:25

Возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Вьетнамом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации совместно с авиационными властями Социалистической Республики Вьетнам ведет работу по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания «Vietjet Air» планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой 2-3 раза в неделю, начиная с конца сентября т.г. на воздушных судах типа Airbus А-330.

Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

«Vietjet Air» – низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира - Сингапур, Малайзию, Мьянму, Индонезию, Камбоджу, Тайвань, Южную Корею, Китай, Японию и Индию - по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.