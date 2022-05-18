18 Мая 2022 22:47

Возобновляемые источники энергии развивают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском регионе активно развивают возобновляемые источники энергии. Жанатасская ветровая электростанция - один из крупных проектов в Средней Азии, который позволит ликвидировать дефицит электроэнергии на юге Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с генеральным директором ТОО «Жанатасская ветровая электростанция» Ван Феем, главным инженером компании Чжан Лянгом и другими представителями товарищества. Стороны обсудили реализацию в регионе крупного демонстрационного проекта в сфере возобновляемых источников энергии «ZKS», предложенного инвесторами.

«По словам Ван Фея, проект предполагает возведение ветряных и солнечных электростанций и состоит из двух этапов. На первом этапе, который планируется реализовать до 2023 года, намечено строительство возобновляемых источников энергии мощностью 900 мегаватт (ветряные электростанции - 500 мегаватт, солнечные – 400 мегаватт). На втором этапе ожидается увеличение мощности станций до двух гигаватт. Ранее компания уже реализовала проекты в Жамбылской области, построив ветряную электростанцию мощностью 100 МВт в Сарысуском районе», - пояснили в ведомстве.

К строительству электростанций будет привлечено около трех тысяч работников из числа местного населения. После запуска проекта ожидается открытие двухсот новых рабочих мест. Основное внимание будет уделено подготовке и обучению местных кадров.

В ходе встречи инвесторы отметили высокий потенциал природных ресурсов жамбылского региона.

«Поддержка инвесторов является основным приоритетом государственной политики, - подчеркнул аким области Нуржан Нуржигитов. - В регионе создаются все условия для успешной работы и развития предпринимательства».

Аким заверил, что со стороны местных исполнительных органов будет оказана всесторонняя поддержка компании-инвестору.

Также были обсуждены вопросы развития социальной ответственности бизнеса. В перспективе предполагается заключение меморандума о взаимном сотрудничестве.

Как сообщалось ранее, в июле 2021 года в Сарысуском районе Жамбылской области запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция. Строительство ВЭС было начато в 2017 году, и летом 2021 года были запущены все 40 ветряных турбин. Оборудование поставляется из Китая. По предварительным прогнозам, ветроэлектростанция «Жанатас» может обеспечить электричеством не только Сарысуский район, но и несколько населенных пунктов. Компания оказывает социальную помощь региону.

Представители компании-инвестора пояснили, почему выбрали именно жамбылский регион. «Нас привлек комфортный климат. Если бы не ветер, мы бы не смогли реализовать подобный проект за три года. Здесь идеальные условия для создания ВЭС, так как в окрестностях города Жанатаса Сарысуского района круглогодично дуют сильные ветра», - сообщили в ведомстве.

Отметим, что это крупнейший проект в Центральной Азии. Общая стоимость проекта составляет 150 млн долларов. Построено и установлено более 40 ветровых электроблоков и электроборудование мощностью 2,5 мВт, а также узловая станция и многофункциональный центр. Проект позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии на юге Казахстана, но и повысить эффективность работы жамбылских горнодобывающих предприятий.