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Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 10:18
Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов с 18 марта текущего года возобновились регулярные рейсы между городами Алматы и Самарканд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Рейсы будут выполняться частотой два раза в неделю перевозчиком «FlyArystan» (по средам и субботам) на воздушных суднах типа А-320.

«Возобновление данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном», - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.


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