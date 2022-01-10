РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:59, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Возобновлены поставки товаров в сеть Magnum в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК сообщило о возобновлении поставок товаров в торговую сеть Magnum в Алматы, передает МИА «Казинформ».

    «По информации, поступившей от Magnum в Алматы, возобновлены поставки товаров крупных поставщиков, в том числе производителей хлеба. Перебоев с товарами не отмечается. Ранее торговые сети, в том числе и Magnum, торговали из собственных запасов, а хлеб выпекали в пекарнях гипермаркетов», - говорится в сообщении.

    Теги:
    Минторговли ЧП-2022 Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!