Возобновлены поставки товаров в сеть Magnum в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК сообщило о возобновлении поставок товаров в торговую сеть Magnum в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«По информации, поступившей от Magnum в Алматы, возобновлены поставки товаров крупных поставщиков, в том числе производителей хлеба. Перебоев с товарами не отмечается. Ранее торговые сети, в том числе и Magnum, торговали из собственных запасов, а хлеб выпекали в пекарнях гипермаркетов», - говорится в сообщении.