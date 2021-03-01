Возобновлены полеты из Алматы в Кыргызстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Алматы рассказали о возобновлении и увеличении количества нескольких авиарейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рады сообщить, что сегодня возобновились рейсы из Алматы в Кыргызстан. Для въезда в КР необходимо предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом на русском или английском языке. Срок действия справки – 72 часа с момента забора анализа. Детям до 7 лет включительно ПЦР-тест не требуется», - говорится на официальной странице аэропорта в Facebook.

Как отмечается в опубликованном сообщении, также в марте планируется открытие рейсов в Киев.

«Обратите внимание, что для въезда на территорию Украины казахстанцам не требуется ПЦР-тест. Однако обязательным условием является наличие страхового полиса. Полис оформляется на весь срок пребывания в стране, цена страховки 3,30 евро за три дня пребывания + 0,80 евро за каждый последующий день. Полис покрывает лечение в случае заражения Covid-19, медикаменты и сдачу ПЦР теста. Оформить страховку можно здесь www.visitukraine.today. При необходимости оформления визы (в случае нахождения на территории Украины более 90 дней) оформляется страховой полис с покрытием 30000 евро», - отметили в аэропорту.

Кроме того, количество рейсов из Алматы в Москву (Домодедово) увеличено до 2 раз в неделю - по вторникам и пятницам.

При покупке билета на международные рейсы пассажирам рекомендуется дополнительно проконсультироваться о правилах въезда в страну.