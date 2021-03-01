Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Возобновлены полеты из Алматы в Кыргызстан

Автор:  
Данияр Дауталиев
1 Марта 2021, 16:38
Возобновлены полеты из Алматы в Кыргызстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Алматы рассказали о возобновлении и увеличении количества нескольких авиарейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рады сообщить, что сегодня возобновились рейсы из Алматы в Кыргызстан. Для въезда в КР необходимо предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом на русском или английском языке. Срок действия справки – 72 часа с момента забора анализа. Детям до 7 лет включительно ПЦР-тест не требуется», - говорится на официальной странице аэропорта в Facebook.

Как отмечается в опубликованном сообщении, также в марте планируется открытие рейсов в Киев.

«Обратите внимание, что для въезда на территорию Украины казахстанцам не требуется ПЦР-тест. Однако обязательным условием является наличие страхового полиса. Полис оформляется на весь срок пребывания в стране, цена страховки 3,30 евро за три дня пребывания + 0,80 евро за каждый последующий день. Полис покрывает лечение в случае заражения Covid-19, медикаменты и сдачу ПЦР теста. Оформить страховку можно здесь www.visitukraine.today. При необходимости оформления визы (в случае нахождения на территории Украины более 90 дней) оформляется страховой полис с покрытием 30000 евро», - отметили в аэропорту.

Кроме того, количество рейсов из Алматы в Москву (Домодедово) увеличено до 2 раз в неделю - по вторникам и пятницам.

При покупке билета на международные рейсы пассажирам рекомендуется дополнительно проконсультироваться о правилах въезда в страну.


Алматы   Туризм   Транспорт   Кыргызстан   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге