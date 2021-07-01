Возобновлены биржевые торги бензином

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 июня 2021 года по решению Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции, возобновились биржевые торги бензином. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

По итогам первого дня общий объём торгов на 13 покупателей составил 6 240 тонн при денежном обороте 1 191,7 млн тенге. Средневзвешенный индекс АИ-92 в разрезе трех заводов (АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП) сложился от 182 429 до 191 760 тенге за тонну (133,17– 139,98 тг/л с завода).

Торги проводились по шести основным торговым инструментам, по маркам бензина АИ-92 и АИ-95 на трех отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В начале торговой сессии продавцы и покупатели заключали сделки ближе к верхнему порогу ценового диапазона. В дальнейшем ценовые заявки продавцов имели тенденцию к снижению в виду нежелания покупателей заключать сделки на высоком уровне. В конце торговой сессии остались невостребованными со стороны покупателей около 800 тонн.

Следующие торги бензином будут идти по графику:

- 8 июля 2021 года;

- 14 июля 2021 года;

- 19 июля 2021 года;

- 23 июля 2021 года.