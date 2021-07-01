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    12:35, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Возобновлены биржевые торги бензином

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 июня 2021 года по решению Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции, возобновились биржевые торги бензином. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    По итогам первого дня общий объём торгов на 13 покупателей составил 6 240 тонн при денежном обороте 1 191,7 млн тенге. Средневзвешенный индекс АИ-92 в разрезе трех заводов (АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП) сложился от 182 429 до 191 760 тенге за тонну (133,17– 139,98 тг/л с завода).

    Торги проводились по шести основным торговым инструментам, по маркам бензина АИ-92 и АИ-95 на трех отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

    В начале торговой сессии продавцы и покупатели заключали сделки ближе к верхнему порогу ценового диапазона. В дальнейшем ценовые заявки продавцов имели тенденцию к снижению в виду нежелания покупателей заключать сделки на высоком уровне. В конце торговой сессии остались невостребованными со стороны покупателей около 800 тонн.

    Следующие торги бензином будут идти по графику:

    - 8 июля 2021 года;

    - 14 июля 2021 года;

    - 19 июля 2021 года;

    - 23 июля 2021 года.


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