Возобновлены авиарейсы Шымкент-Стамбул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновлены международные авиарейсы между городами Шымкент- Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 10 марта 2021 года разрешено возобновление международного регулярного рейса по маршруту Шымкент – Стамбул – Шымкент с частотой 2 рейса в неделю для каждой стороны.

С 5 апреля 2021 года авиакомпания «SCAT» начнет выполнение рейсов между городами Шымкент и Стамбул с частотой 2 раза в неделю.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б737 по понедельникам и средам», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.