НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновлено судебное следствие по делу об LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд постановил возобновить судебное следствие по настоящему уголовному делу на основании статьи 385 Уголовно-процессуального кодекса РК в связи с тем, что возникли неясности и сомнения, необходимые для разрешения в судебном следствии. А именно, для выяснения ряда обстоятельств, которые связаны с рассматриваемым делом а именно по арестованному имуществу», - сообщил судья столичного специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кажымухан Мекемтас.

«Необходимо уточнить обстоятельства. У суда возникло несколько вопросов к подсудимому Абдыхамитову», - пояснил он в ходе заседания суда.

Напомним, 2 октября 2020 года дело передали в суд.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело и направлено ходатайство на содержание под стражей.

18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг LRT.

А 15 июля 2019 г. Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.