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Возобновлено движение на участке трассы Самара-Шымкент

6 Ноября 2019 11:05
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Возобновлено движение на участке трассы Самара-Шымкент

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшением погодных условий в Актюбинской области на участке трассы Самара-Шымкент сняты ограничения движения автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

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Ограничение снято 6 ноября с 8.15 часов местного времени. В частности открыт участок автодороги Самара-Шымкент, с 1154 километра - пересечение трассы Самара-Шымкент с автодорогой Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз - до 1240 километра, где идет пересечение с границей Кызылординской области.

Как известно, в результате гололеда и снежных заносов на трассе в Иргизском районе с 3 ноября сложилась очень напряженная обстановка. Температура воздуха снизилась до -10 градусов, в снежных заносах застряло около 200 автомашин. Было эвакуировано в пункты обогрева 132 человека.

5 ноября в салоне одного из автобусов, ехавшего из России в Таджикистан, скончался от сердечной недостаточности 63-летний гражданин Таджикистана.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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