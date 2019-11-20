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Возобновлено движение на участке автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области
20 Ноября 2019 11:54
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 07:30 возобновлено движение на участке автодороги республиканского значения Самара-Шымкент в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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Вчера вечером участок автодороги с 842 километра у поселка Дон до 1153 километра до поселка Иргиз был закрыт в связи с гололедом и метелью.
«Согласно данным областного филиала ТОО «Казахавтодор», в связи с улучшением погодных условий снято ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения «Самара-Шымкент» с 842 километра по 1153 километр», - отметила сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
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