Возобновлено движение на участке автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 07:30 возобновлено движение на участке автодороги республиканского значения Самара-Шымкент в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Вчера вечером участок автодороги с 842 километра у поселка Дон до 1153 километра до поселка Иргиз был закрыт в связи с гололедом и метелью.

«Согласно данным областного филиала ТОО «Казахавтодор», в связи с улучшением погодных условий снято ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения «Самара-Шымкент» с 842 километра по 1153 километр», - отметила сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.