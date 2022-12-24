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Возобновлено автодвижение между Астаной и Кокшетау

24 Декабря 2022, 07:20
Возобновлено автодвижение между Астаной и Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Астана для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения «Астана - Петропавловск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана iKOMEK 109.

Движение возобновилось на участке Астана - Кокшетау, 18 - 291 км.

Данная трасса была закрыта из-за метели и плохой видимости 23 декабря с 18:00.


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