Возобновлено автодвижение между Астаной и Кокшетау

24 Декабря 2022, 07:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Астана для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения «Астана - Петропавловск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана iKOMEK 109.

Движение возобновилось на участке Астана - Кокшетау, 18 - 291 км.

Данная трасса была закрыта из-за метели и плохой видимости 23 декабря с 18:00.