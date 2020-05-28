Возобновление ж/д сообщения: что ждет пассажиров на вокзале и в поезде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня в Казахстане начнется поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения. Представители АО «Пассажирские перевозки» показали, как поезда и вокзалы готовы принимать пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 июня доступ пассажиров в здания вокзалов на посадку разрешен при наличии защитных средств (маски) и проездного документа (билета), а провожающие на вокзал не допускаются.

Перед входом в здание в обязательном порядке будет проводиться бесконтактная термометрия пассажиров. Как заявили в компании «Пассажирские перевозки», пассажиры несут ответственность за несоблюдение новых требований посещений вокзалов.

«На сегодняшний день АО «Пассажирские перевозки» подготовили подвижной состав. Проверена вся система вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения правильного температурного режима в вагонах. Также вагоны прошли и будут ежедневно проходить дезинфекцию. Разработаны регламенты и инструкции для проводников вагонов, персонала поездов для обеспечения безопасного проезда. Разработаны также правила поведения для пассажиров, так как обеспечение здоровья населения обязанность каждого из нас», - рассказала директор регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» Гульнар Конысбаева во время встречи с журналистами на столичном вокзале «Нур-Султан 1».

С первого июня сотрудники, приходя на работу, обязаны пройти медицинский осмотр. Затем для них проводится индивидуальный и коллективный инструктаж по соблюдению всех санитарных норм и подготовке вагонов.

«Персонал обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. В каждом вагоне у каждого проводника будут маски, перчатки, антисептические средства. Также дозаторы с дезинфекторами, с антисептиками установлены в вагонах. Есть правила поведения для пассажиров. Перед поездкой пассажир должен сам проверить свою температуру, в здание он должен заходить в маске. Также каждый пассажир должен обеспечить себе запас индивидуальных средств защиты и антисептиков. Основное правило - иметь индивидуальные средства защиты. Как часто пассажир меняет маску, проверять не будут, все на ответсвенности пассажира. Он сам должен понимать, что маску надо менять каждые два-три часа», - пояснила Гульнар Конысбаева.

Отметим, что вагоны-рестораны работать не будут. Посуда в вагонах будет выдаваться так же, как и раньше. По словам Г. Конысбаевой, бригады обеспечены всеми моющими и дезинфицирующими средствами.

Также представитель компании разъяснила, как пассажиров будут рассаживать по вагонам.

«Проездные документы продаются в соотвествии с тем, сколько есть мест в вагоне. На первом этапе будут запущены плацкартные и купе-вагоны», - проинформировала Г. Конысбаева.

Согласно графику движения поездов, везде, где предусмотрена остановка, будут производиться посадка и высадка.

Сотрудники должны вовремя дезинфицировать вагоны и не менее двух раз в смену мыть салон, а также четыре раза - туалетные комнаты.

В случае выявления у пассажира подозрительных симптомов немедленно будут приниматься меры по его изолированию в вагоне в рамках разработанного алгоритма действий. При недомогании или плохом самочувствии и по всем возникающим вопросам следует обращаться к проводнику.

«Если будет выявлен пассажир с признаками коронавирусной инфекции, то проводник будет действовать по специальному алгоритму. Проводник, которому пожаловался пассажир, обязательно замеряет температуру. Если температура окажется выше 37 градусов, то проводник принимает меры по изоляции пассажира. Пассажир будет изолирован в этом купе, а пассажиры, которые были с ним, пересаживаются в другое служебное купе. Проводник по всему вагону поменяет маски. Запас в вагонах есть. Затем проводник сообщает всё начальнику поезда, он же через машиниста поезда сообщает на первую станцию, где будет доступна высадка пассажира. Алгоритм разработан и доведен до работников», - пояснила Гульнар Конысбаева.

Вместе с тем, начальник столичного вокзала «Нур-Султан 1» Галым Абдиханов напомнил, что провожающих, по постановлению главного санитарного врача РК, не будут впускать в здание вокзала.

«Есть специальная компания для перевозки багажа для пенсионеров, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, беременных. Эти лица могут воспользоваться данной услугой в карантинный период бесплатно», - сказал Галым Абдиханов.

Стоит отметить, по данным компании «Пассажирские перевозки», продано свыше 270 тысяч железнодорожных билетов по всем направлениям страны.



