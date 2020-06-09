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Возобновление движения поездов: сколько билетов продано в Казахстане

9 Июня 2020 11:14
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Возобновление движения поездов: сколько билетов продано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 645 тысяч железнодорожных билетов продали с момента возобновления работы поездов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, индекс физического объема по транспорту за январь-май 2020 года составил 85,9%.

«Общий объем контейнерных перевозок через Казахстан увеличился на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 312,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – прим. авт.). Необходимо отметить, что во всем мире, в том числе и в Казахстане, транспортная отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. На территории Республики Казахстан были приостановлены пассажирские перевозки на всех видах транспорта», - сказал министр в ходе заседания Правительства.

С 1 июня текущего года восстановлено курсирование 54 пар пассажирских поездов.

«Продажа проездных билетов открыта с 15 мая и по состоянию на 8 июня реализовано 645 тысяч проездных документов. Наряду с этим, интенсивно ведутся строительно-монтажные работы на всех участках автомобильных дорог, как республиканских, так и местных», - проинформировал министр.



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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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