Возобновление движения поездов: сколько билетов продано в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 645 тысяч железнодорожных билетов продали с момента возобновления работы поездов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, индекс физического объема по транспорту за январь-май 2020 года составил 85,9%.
«Общий объем контейнерных перевозок через Казахстан увеличился на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 312,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – прим. авт.). Необходимо отметить, что во всем мире, в том числе и в Казахстане, транспортная отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. На территории Республики Казахстан были приостановлены пассажирские перевозки на всех видах транспорта», - сказал министр в ходе заседания Правительства.
С 1 июня текущего года восстановлено курсирование 54 пар пассажирских поездов.
«Продажа проездных билетов открыта с 15 мая и по состоянию на 8 июня реализовано 645 тысяч проездных документов. Наряду с этим, интенсивно ведутся строительно-монтажные работы на всех участках автомобильных дорог, как республиканских, так и местных», - проинформировал министр.
- Наибольшее снижение бизнес-активности приходится на оптовую и розничную торговлю - Минфин
- Объемы промышленного производства в Казахстане выросли на 4,8% по итогам пяти месяцев
- Колл-центр для регистрации ввезенных из Армении авто работает в Павлодарской области
- Авиасообщение между Казахстаном и Турцией планируют запустить в конце июня
- Почему стали разделять симптомных и бессимптомных больных, рассказала Сауле Кисикова
- Необходимо рационально расходовать бюджетные средства - Аскар Мамин
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана