+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области

12 Января 2022 15:40
Поделиться:
Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «ЕНПФ» уведомляет своих вкладчиков и получателей о том, что с 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в г. Алматы по адресу ул. Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Новости по теме
Казахстанских туристов будут перевозить пассажирскими поездами
О пострадавших и сгоревших во время беспорядков АЗС рассказали в Алматы Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи

Кроме того, с учетом общей стабилизации обстановки в регионе, к очному режиму обслуживания приступили офисы обслуживания в Кызылординской области.

Принимая во внимание введенный режим Чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, очный режим обслуживания вкладчиков/ получателей во всех филиалах, а также работа call-центра Фонда в период до 19 января 2022 года включительно будет осуществляться с 09:00 по 16:00 часов.

Услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету.

Все внутренние ресурсы и инфраструктура ЕНПФ для обеспечения сохранности, безопасности и бесперебойного учета пенсионных накоплений функционируют в штатном режиме.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Кызылординская область   #ЕНПФ  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанских туристов будут перевозить пассажирскими поездами
О пострадавших и сгоревших во время беспорядков АЗС рассказали в Алматы
Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы
Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи
Популярное
1 Президент утвердил новый состав Правительства
2 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
3 Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
5 «Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
6 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Читайте также
Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы
Сколько человек задержали в Алматы
Президент утвердил новый состав Правительства
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
«Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив