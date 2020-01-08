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Возобновлена работа автоЦОНов

8 Января 2020 10:49
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Возобновлена работа автоЦОНов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД информирует, что 8 января услуги «Регистрация транспортного средства» и «Выдача водительского удостоверения» оказываются в специализированных центрах обслуживания населения в обычном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан.

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Ранее на официальной странице госкорпорации «Правительство для граждан» в Facebook сообщалось, что В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОН, приостановлена работа автоЦОНов.


По состоянию на 10.20, по республике зарегистрировано более 1600 транспортных средств и выдано свыше 450 водительских удостоверений.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК,
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