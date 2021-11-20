+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -6 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возобновлена подача тепла в жилые дома Аксу

20 Ноября 2021 20:47
Поделиться:
Возобновлена подача тепла в жилые дома Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ – Из-за аварийной остановки котлов весь день были снижены параметры отопления в Аксу. Был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Павлодарской области Олега Крука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Молодежный фестиваль против наркотиков провели в Нур-Султане
Корректировку данных по программе арендного жилья для молодежи проведут в Нур-Султане KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе Международный круглый стол, посвященный Всемирному дню ребенка прошел в Павлодаре

Батареи в многоэтажках Аксу сегодня остыли из-за аварийной остановки котлов на РОК-2 и дальнейшего снижения параметров теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе акимата Аксу, на котельной РОК-2 произошла аварийная остановка котлов. Причиной послужила образовавшаяся большая подпитка.

«В результате оперативных действии два котла были запущены в работу на пониженных параметрах. Создан оперативный штаб. Проводятся мероприятия по выяснению причин утечки сетевой воды. Температура наружного воздуха -12 градусов, температура подачи теплоснабжения 59/48», - говорилось в сообщении.

Оперативный штаб Аксу по вопросам теплоснабжения сообщил, что после завершения обследования, у жителей Аксу потеплели батареи.

В городе заполнили сети после коммунальной аварии на районной отопительной котельной РОК-2.

«Специалисты провели обследование тепломагистралей, в том числе и тепловые камеры, канализационные колодцы и подвалы многоэтажек, чтобы выяснить, нет ли потерь сетевой воды. По результатам этих работ, повреждений, повлекших за собой остановку котлов на РОК-2 не установлено, провели заполнение сетей, а затем возобновили подачу тепла», - говорится в сообщении штаба.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Общество   #Отопительный сезон  
Поделиться:
Новости по теме
Молодежный фестиваль против наркотиков провели в Нур-Султане
Корректировку данных по программе арендного жилья для молодежи проведут в Нур-Султане
KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
Международный круглый стол, посвященный Всемирному дню ребенка прошел в Павлодаре
Популярное
1 Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
2 Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
3 Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
4 Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
5 Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
6 Какая погода будет 20 ноября в Казахстане
Читайте также
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
16 встреч министров и руководителей агентств прошло с представителями НПО
Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
Какая погода будет 20 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив