Возобновлена подача тепла в жилые дома Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ – Из-за аварийной остановки котлов весь день были снижены параметры отопления в Аксу. Был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Павлодарской области Олега Крука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Батареи в многоэтажках Аксу сегодня остыли из-за аварийной остановки котлов на РОК-2 и дальнейшего снижения параметров теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе акимата Аксу, на котельной РОК-2 произошла аварийная остановка котлов. Причиной послужила образовавшаяся большая подпитка.

«В результате оперативных действии два котла были запущены в работу на пониженных параметрах. Создан оперативный штаб. Проводятся мероприятия по выяснению причин утечки сетевой воды. Температура наружного воздуха -12 градусов, температура подачи теплоснабжения 59/48», - говорилось в сообщении.

Оперативный штаб Аксу по вопросам теплоснабжения сообщил, что после завершения обследования, у жителей Аксу потеплели батареи.

В городе заполнили сети после коммунальной аварии на районной отопительной котельной РОК-2.

«Специалисты провели обследование тепломагистралей, в том числе и тепловые камеры, канализационные колодцы и подвалы многоэтажек, чтобы выяснить, нет ли потерь сетевой воды. По результатам этих работ, повреждений, повлекших за собой остановку котлов на РОК-2 не установлено, провели заполнение сетей, а затем возобновили подачу тепла», - говорится в сообщении штаба.