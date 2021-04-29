НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желқуар». Об этом говорится на официальной странице пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Информируем, что в связи с улучшением ситуации после паводков и обеспечением проезда транспортных средств с 27 апреля 2021 года возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желқуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.





Ранее сообщалось также о том, что в связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска «Нур Жолы», «Достык», «Бахты» не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года.