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    18:25, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желқуар»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желқуар». Об этом говорится на официальной странице пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Информируем, что в связи с улучшением ситуации после паводков и обеспечением проезда транспортных средств с 27 апреля 2021 года возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желқуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.


    Ранее сообщалось также о том, что в связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска «Нур Жолы», «Достык», «Бахты» не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года.


    Теги:
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