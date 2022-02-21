Возобновлен пропуск экспортных грузов из Китая через автопереход «Майкапчагай-Зимунай»
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Возобновлен экспорт грузов из Китая через автомобильный пункт пропуска «Майкапчагай - Зимунай» на казахстанско-китайской границе. На минувшей неделе впервые с начала 2020 года - с момента приостановления грузоперевозок через китайский КПП «Зимунай» - два большегруза с оборудованием для нефтепроводов, после прохождения процедуры таможенного оформления, направились в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пишут местные СМИ, на минувшей неделе два большегруза с оборудованием для нефтепроводов выехали из КПП «Зимунай» в округе Алтай Синьцзян - Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и направились в город Актау.
В настоящее время в зоне приграничного экономического сотрудничества «Зимунай» создана группа по управлению экспортом грузов и установлены контакты с более чем 80 внешнеторговыми предприятиями.
Работы, связанные с грузовыми перевозками на КПП «Зимунай», ведутся со строгим соблюдением карантинных мер.
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