Возобновить свободное передвижение на пространстве ЕАЭС предложил Александр Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил возобновить свободное передвижение на пространстве ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предыдущий непростой год показал, что реализация именно национально-совместных мер поддержки экономической активности, позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основу структурных изменений для экономического роста в будущем», - сказал Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве Союза. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса, других заболеваний», - заключил Президент Беларуси.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства констатировал, что пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.