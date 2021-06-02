Возобновить работу детских летних лагерей просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Максат Раманкулов призвал оказать содействие возобновлению работы детских летних лагерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в стране несколько раз откладывали начало оздоровительной кампании из-за пандемии коронавируса. В итоге лагеря так и не открылись. Малый средний бизнес данного сектора экономики второй год терпеливо ожидает наступления благоприятных условий, чтобы в отведенный им короткий срок организовать загородный отдых и досуг детей. Неопределенность даты открытия влечет за собой неоправданные затраты предприятий отрасли. Детским лагерям в ожидании открытия приходится постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние инфраструктуры, платить зарплату временному персоналу, нести коммунальные затраты», - сказал Максат Раманкулов в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, детские лагеря не имеют дотаций со стороны государства, сами обеспечивают содержание своих комплексов в круглогодичном режиме, только лишь для того, чтобы поработать три месяца в летний период - с июня по сентябрь.

«Да, пандемия продолжается, к сожалению, дети тоже заражаются, мы понимаем, что это важная проблема, понимаем, что летний отдых не должен стать причиной для всплеска болезни, поэтому просим ориентировать бизнес на конкретные нормативы и требования, чтобы обезопасить и детей, и своих сотрудников. Дети должны получить полноценный отдых, так как уже второй год лишены отдыха, лишены детства, при этом безопасность детей должна быть главным приоритетом. В целях своевременного открытия летних детских учреждений, необходимо в кратчайшие сроки урегулировать единые критерии и требования по деятельности в период пандемии, вплоть до полной вакцинации работников учреждений досуга, так же не лишним будет государственная поддержка данного вида бизнеса», - отметил депутат.

В качестве примера он привел Россию, где в текущем 2021 году открываются 545 детских лагерей, на уровне правительства разработаны программы по поддержке детского туризма.

«Так, запущена программа детского туристического кэшбэка, где родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течении пяти дней получать автоматический возврат 50% денежных средств от стоимости путевки на платежную карточку, что в итоге повышает спрос на путевки и заполняет места отдыха детским контингентом, тогда как эта отрасль у нас, можно сказать оставлена на произвол судьбы. В связи с вышеизложенным, депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым обратить внимание на изложенную проблему и просит рассмотреть возможность возобновления работы летних детских оздоровительных учреждений в своевременные сроки, а также выработать единые критерии и требования эпидембезопасности для открытия и функционирования летних лагерей детского отдыха», - заключил мажилисмен.



