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    00:57, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Возобновился чемпионат Казахстана по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновился чемпионат Казахстана по футзалу. Прологом IV круга соревнований стала ранее перенесенная игра III круга национального первенства, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила Казахстанская федерация футбола в Facebook , матчи нынешнего этапа чемпионата страны по футзалу проходят на арене комфортабельного спорткомплекса «Nur-Aman», возведенного недавно в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области.

    В традиционном порядке турнир проводится по формуле «Осень / Весна». Сначала соревнования пройдут в четыре круга, а затем завершатся стадией плей-офф.

    Результаты и календарь матчей доступны на сайте КФФ.


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