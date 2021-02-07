00:57, 07 Февраль 2021 | GMT +6
Возобновился чемпионат Казахстана по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновился чемпионат Казахстана по футзалу. Прологом IV круга соревнований стала ранее перенесенная игра III круга национального первенства, передает МИА «Казинформ».
Как сообщила Казахстанская федерация футбола в Facebook , матчи нынешнего этапа чемпионата страны по футзалу проходят на арене комфортабельного спорткомплекса «Nur-Aman», возведенного недавно в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области.
В традиционном порядке турнир проводится по формуле «Осень / Весна». Сначала соревнования пройдут в четыре круга, а затем завершатся стадией плей-офф.
Результаты и календарь матчей доступны на сайте КФФ.