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    12:44, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Возобновили работу отделения Казпочты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» сообщает, что с 10 января во всех регионах Казахстана возобновлена работа отделений Казпочты за исключением Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Поэтапно гражданам будут доступны все услуги.

    Отделения Казпочты в Алматинской области будут работать с 10 января с 10:00 до 15:00 часов, в Жамбылской области с 9:00 до 15:00 часов.

    О возобновлении работы отделений в Алматы будет сообщено дополнительно.


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