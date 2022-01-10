12:44, 10 Январь 2022 | GMT +6
Возобновили работу отделения Казпочты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» сообщает, что с 10 января во всех регионах Казахстана возобновлена работа отделений Казпочты за исключением Алматы, передает МИА «Казинформ».
Поэтапно гражданам будут доступны все услуги.
Отделения Казпочты в Алматинской области будут работать с 10 января с 10:00 до 15:00 часов, в Жамбылской области с 9:00 до 15:00 часов.
О возобновлении работы отделений в Алматы будет сообщено дополнительно.