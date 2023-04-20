Вознаграждение будут выплачивать казахстанцам за сообщения о планируемом теракте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале Открытые НПА размещен проект приказа председателя КНБ «Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что проект разработан в связи с проводимой работой по перераспределению функций между уровнями государственного управления , а также во исполнение пункта 2.9 Протокола совещания Консультативного комитета по современному государственному управлению и государственным услугам при Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам от 4 ноября 2022 года. Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических последствий и дополнительных финансовых расходов.

Согласно документу, лицам, сообщившим в органы национальной безопасности или внутренних дел Республики Казахстан информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма (далее – лицо, сообщившее информацию), КНБ или его территориальными органами выплачивается вознаграждение.

Вознаграждение выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке:

1) по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК), – 750 МРП (2 млн 587 тысяч 500 тенге);

2) по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, – 1 тысяча МРП (3 млн 450 тысяч тенге);

Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица:

1) вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии со статьей 521 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК);

2) вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 УПК.

При этом следственные подразделения органов национальной безопасности РК в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления выше указанных обстоятельств, направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении права на получение вознаграждения.

О праве на получение вознаграждения лицом, сообщившим информацию, уведомляет также уполномоченное подразделение.

В случае, если производство по уголовному делу осуществлено органами внутренних дел Республики Казахстан, лицо, сообщившее информацию, уведомляется о возникновении права на получение вознаграждения следственными подразделениями органов внутренних дел Республики Казахстан.

Лицо, сообщившее информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, предоставляет в территориальный орган по месту жительства следующие документы: копию корешка талона-уведомления; копию документа, удостоверяющего личность; оригинал справки банка второго уровня с указанием текущего банковского счета. В случае отсутствия текущего банковского счета лицо самостоятельно открывает текущий банковский счет в любом банке второго уровня.

В случае отказа от вознаграждения, лицо, сообщившее информацию, подает в органы национальной безопасности или внутренних дел Республики Казахстан соответствующее заявление.

Выплата вознаграждения лицу, сообщившему информацию, осуществляется в национальной валюте на основании соответствующего приказа Председателя КНБ или начальника территориального органа КНБ и производится при наличии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам через территориальные подразделения казначейства на его текущий банковский счет в банке второго уровня.

При отсутствии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после внесения соответствующих изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая.