Возможный вариант четырехдневной рабочей недели озвучили в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассматривают вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается перехода на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос рассматривается министерством. Если в месяце четыре недели, то первая неделя может быть 4 дня, вторая – 5 дней, третья – 6 дней, и четвертая – снова 4 дня. То есть в Трудовом кодексе есть такое понятие как «учетный период». И в соответствии с этим, общее количество часов не должно быть выше этой нормы. А все остальные моменты работодатель вместе с работником может решить на договорной основе», - сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в 2015 году в соответствии с поручением Главы государства в сфере трудовых отношений произошла либерализация, то есть упрощение трудовых отношений. В настоящее время работодатель вместе с сотрудником выполняют условия только на договорных основаниях.

«Мы, как государственные органы, разработали минимальные стандарты, в соответствии с которыми и проводим контроль. На сегодня в Трудовом кодексе действует норма, в соответствии с которой продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Но работодатель, сев с сотрудником за стол переговоров, может эту норму снизить. Но это все только на договорных началах», - пояснил спикер.





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