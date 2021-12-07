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Возможный убийца задержан павлодарскими оперативниками в Дагестане спустя 22 года

7 Декабря 2021 10:42
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Возможный убийца задержан павлодарскими оперативниками в Дагестане спустя 22 года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Возможный убийца задержан павлодарскими оперативниками в Дагестане спустя 22 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе проведения розыскных мероприятий оперативниками Павлодарской области в городе Каспийск Республики Дагестан РФ задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства в городе Экибастузе Павлодарской области.

– Вечером 4 апреля 1999 года в подъезде дома по улице Ломоносова в Экибастузе, 19-летний (на момент совершения) молодой человек застрелил 36-летнего горожанина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 96 части 2 пункта 3 УК Республики Казахстан. Подозреваемый мужчина был объявлен в розыск, так как скрылся от органов следствия, – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В ходе расследования было установлено, что в 1999 году подозреваемый со своими знакомыми совершили несколько преступлений: кражу, четыре разбойных нападения и убийство. С начала года силами стражей правопорядка установлено местонахождение 98 уголовных преступников.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Криминал  
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