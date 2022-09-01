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    14:03, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Возможные сроки строительства LRT назвал аким Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо 577 млн долларов для завершения строительства LRT в Нур-Султане. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш в 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Подрядчик тот - китайский консорциум», - сказал журналистам Алтай Кульгинов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    «Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата уже. По предварительным расчетам ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание», - заявил аким.

    По его словам, стоимость проезда будет субсидироваться, однако проезд станет дороже по сравнению с билетом на автобус.

    «Это проект будущего. Он не выгодный, но нам нужно разгружать дорожный трафик. Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить», - считает он.


    Теги:
    Акимат Общество Алтай Кульгинов Транспорт Астана
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