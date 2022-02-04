Возможные причины смога в Караганде назвали в департаменте экологии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы жалуются на смог, который усиливается к вечеру. Департамент экологии регулярно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Пробы отбираются во всех районах областного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам экологов, образованию смога способствуют сразу несколько факторов.

«В безветренную погоду или во время температурной инверсии выбросы от печного отопления в частном секторе и промышленных предприятий не рассеиваются, образуя смог, что и является причиной высокого загрязнения атмосферы. Как известно, в частном секторе люди топят в основном углём. Интенсивное движение транспорта также создаёт приземную концентрацию выбросов», – отметили в отраслевом департаменте.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Караганды проводятся на семи постах: на четырёх постах идёт ручной отбор проб и на трёх – автоматический. Кроме того, в городе функционируют 10 пунктов наблюдения ТОО «Экосервис-С».

Сегодня экологи провели очередной мониторинг состояния атмосферного воздуха. Результаты будут сообщены позже. Департамент экологии выезжает на отбор проб по сигналу филиала РГП «Казгидромет» об ухудшении состояния воздуха.