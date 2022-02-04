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Возможные причины смога в Караганде назвали в департаменте экологии

4 Февраля 2022 13:44
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Возможные причины смога в Караганде назвали в департаменте экологии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы жалуются на смог, который усиливается к вечеру. Департамент экологии регулярно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Пробы отбираются во всех районах областного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам экологов, образованию смога способствуют сразу несколько факторов.

«В безветренную погоду или во время температурной инверсии выбросы от печного отопления в частном секторе и промышленных предприятий не рассеиваются, образуя смог, что и является причиной высокого загрязнения атмосферы. Как известно, в частном секторе люди топят в основном углём. Интенсивное движение транспорта также создаёт приземную концентрацию выбросов», – отметили в отраслевом департаменте.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Караганды проводятся на семи постах: на четырёх постах идёт ручной отбор проб и на трёх – автоматический. Кроме того, в городе функционируют 10 пунктов наблюдения ТОО «Экосервис-С».

Сегодня экологи провели очередной мониторинг состояния атмосферного воздуха. Результаты будут сообщены позже. Департамент экологии выезжает на отбор проб по сигналу филиала РГП «Казгидромет» об ухудшении состояния воздуха.


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#Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Регионы   #Минэкологии   #Природа   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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