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    16:19, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Возможны ограничения на АЗС Павлодарской области - Минэнерго

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики Казахстана предупредило о возможных ограничениях на крупных автозаправочных станциях в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, «ГазПром», GasEnergy) топливо в свободной реализации. Местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

    По данным ведомства, на 28 июля в Павлодарской области с учетом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тысячи тонн Аи-95 (или на 8 суток), Аи-92 - 4,1 тысячи тонн (или на 9 суток).

    «Объемы поставки автобензинов будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского нефтеперерабатывающего завода после завершения планово-предупредительного ремонта», - добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что совокупные запасы объемов автобензина АИ-95 в Казахстане достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и автобензина АИ-92 - 257,1 тысячи тонн (18 дней).


    Теги:
    Минэнерго РК Павлодарская область Транспорт Топливо Павлодар для mail.ru
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