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Возможную причину массового отравления на Тенгизе назвали в Атырау
21 Июля 2022 13:26

Возможную причину массового отравления на Тенгизе назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Возможную причину массового отравления на Тенгизе, которое произошло 20 июля в одной из подрядных компаний ТШО, назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, более 30 рабочих на Тенгизе обратились за медицинской помощью. Все они обедали в столовой, которая принадлежит ООО «КазПромСтрой Инжиниринг». После оказания первой помощи большинство рабочих были отправлены на амбулаторное лечение. Одиннадцать человек доставлены в Жылыойскую центральную районную больницу города Кульсары с рвотой, диареей, температурой, головной болью и общей слабостью. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Состояние отправившихся оценивается как средней тяжести. Специалисты департамента санэпидемконтроля Атырауской области отобрали пробы в столовой и направили их в Национальный центр экспертизы. Результаты лабораторных исследований будут получены в течение трех дней. В столовой проводится внеплановая проверка.

Ранее сообщалось, массовое травление рабочих произошло на Тенгизе.


Фото: businesswire.com

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Автор:
Корреспондент
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