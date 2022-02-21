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Возможную причину гибели рыбы в Кызылординской области назвал Комитет рыбного хозяйства

21 Февраля 2022 16:45
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Возможную причину гибели рыбы в Кызылординской области назвал Комитет рыбного хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали факт гибели молоди рыб на водозаборном канале в Аральском районе Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщил пресс-секретарь комитета Аслан Женисулы, погибшая рыба была обнаружена на водозаборном канале, подводящем воду из реки Сырдарья в водоем «Карашаланский» Богенского сельского округа Аральского района Кызылординской области (канал Сагынбай, который местные жители называют Когиш).

Специалисты Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, совместно с компетентными органами, 19 февраля выехали на место и провели исследования.

»Общая протяженность канала - около 1,2 км, ширина 16 м. В ходе исследования в канале было пробурено несколько лунок, в которых была обнаружена погибшая молодь рыб (плотва, лещ, белорыбица). По итогам было собрано снулой рыбы общим весом 975,2 кг. По размеру самая маленькая особь достигала 4,5 см, самая большая - 10 см. Содержание растворенного кислорода в воде составило 3,5 мг/дм³, температура 2,5 ºС, средняя глубина 2,5 м. Работником рыбохозяйственной научной организации предварительно озвучено мнение, что в воде очень малое количество растворенного в воде кислорода, что могло стать причиной гибели (удушья) молоди рыб подо льдом», - говорится в сообщении.

Вместе с тем сотрудник ветеринарного пункта сельского округа Богенбай отобрал пробы рыбы для проведения необходимых экспертиз. Департаментом экологии по Кызылординской области отобраны пробы воды для проведения гидрохимического анализа воды. Результаты экспертиз будут опубликованы дополнительно.

В ведомстве добавили, что местный исполнительный орган организовал бурение лунок для обогащения воды кислородом.




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#Кызылординская область   #Происшествия   #Экология  
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