РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 29 Март 2022 | GMT +6

    Возможную  индексацию пенсий и соцвыплат прокомментировал Алибек Куантыров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о возможной повторной индексации пенсий и социальных пособий прокомментировал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы делаем прогноз социально-экономического развития, уточняем его в зависимости от того, какую инфляцию будем закладывать. Но это закладываем не только мы, а совместно с Национальной банком. Потому что Нацбанк ответствен в большей степени за инфляцию, так как они проводят политику инфляционного таргетирования. Соответственно, если мы заложим инфляционный коридор выше, то будет соответствующая индексация. Это возможно», - прокомментировал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    Напомним, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов ранее отвечал на вопрос, планируется ли провести повторную индексацию пенсий и социальных выплат из-за удорожания цен. Поднимаемый вопрос он назвал открытым.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!