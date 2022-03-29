Возможную  индексацию пенсий и соцвыплат прокомментировал Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о возможной повторной индексации пенсий и социальных пособий прокомментировал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делаем прогноз социально-экономического развития, уточняем его в зависимости от того, какую инфляцию будем закладывать. Но это закладываем не только мы, а совместно с Национальной банком. Потому что Нацбанк ответствен в большей степени за инфляцию, так как они проводят политику инфляционного таргетирования. Соответственно, если мы заложим инфляционный коридор выше, то будет соответствующая индексация. Это возможно», - прокомментировал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Напомним, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов ранее отвечал на вопрос, планируется ли провести повторную индексацию пенсий и социальных выплат из-за удорожания цен. Поднимаемый вопрос он назвал открытым.